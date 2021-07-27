В БГУ ранены советник ректора и комендант (обновлено)

27 июля, 14:36
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Состояние получивших ножевые ранения советника ректора и коменданта БГУ нормальное.

Об этом АПА сообщила пресс-секретарь университета Гюнель Искендер. В настоящее время они находятся под медицинским наблюдением.

В информации говорится, что сегодня в районе 11.00 в основном корпусе БГУ получили ножевые ранения советник ректора по финансовым вопросам Мирза Мирзоев и коменданта Шахлар Багалиев. Пострадавшие были госпитализированы. По подозрению в совершении нападения был задержан сотрудник хозяйственного отдела университета Исмихан Мирзоев.

По факту ведется расследование.

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Cоветник ректора БГУ по финансовым вопросам Мирза Рашид оглу Мирзаев и комендант получили ножевые ранения.

Инцидент произошел в Бакинском государственном университете, передает Unikal.org.

Отмечается, что инцидент совершил человек по имени Исмихан.

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Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз $52 тыс.

27 июля, 15:59
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Сотрудники главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного вывоза из Азербайджана $52 тыс., сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Иностранный гражданин, путешествующий рейсом Баку-Стамбул, при прохождении таможенного контроля не заявил ни в устной, ни в письменной, ни в электронной форме о наличии при нем валюты. При прохождении его багажа через рентгеновский аппарат были выявлены подозрительные предметы», — отмечает ведомство.

Для повторного осмотра багажа, пассажир был препровожден в досмотровую комнату.

«При повторном досмотре в сумке и чемодане гражданина были выявлены незадекларированные $52 тыс.», — подчеркивает ГТК, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».