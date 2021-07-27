В БГУ ранены советник ректора и комендант (обновлено)

Состояние получивших ножевые ранения советника ректора и коменданта БГУ нормальное.

Об этом АПА сообщила пресс-секретарь университета Гюнель Искендер. В настоящее время они находятся под медицинским наблюдением.

В информации говорится, что сегодня в районе 11.00 в основном корпусе БГУ получили ножевые ранения советник ректора по финансовым вопросам Мирза Мирзоев и коменданта Шахлар Багалиев. Пострадавшие были госпитализированы. По подозрению в совершении нападения был задержан сотрудник хозяйственного отдела университета Исмихан Мирзоев.

По факту ведется расследование.

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Cоветник ректора БГУ по финансовым вопросам Мирза Рашид оглу Мирзаев и комендант получили ножевые ранения.

Инцидент произошел в Бакинском государственном университете, передает Unikal.org.

Отмечается, что инцидент совершил человек по имени Исмихан.