Дашкесанская районная прокуратура распространила официальную информацию в связи с убийством, совершенным во время свадьбы.

В информации говорится:

«25 июля в 18 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя Дашкесанского района Эльданиза Намазова 1998 г.р.

В результате проведенного расследования было установлено, что участвовавший на свадьбе, организованной на территории Дашкесана, житель района Шакир Тагиев во время конфликта со своим знакомым Эльданизом Намазовым на почве личных отношений умышленно нанес ему смертельное ножевое ранение в грудную клетку.

По факту в Дашкесанской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Шакир Тагиев задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается».

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