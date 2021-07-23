Пожар, произошедший в цехе в Хырдалане был потушен.

В результате оперативных мероприятий, проведенных Государственной службой пожарной охраны МЧС, пожар был в короткие сроки ликвидирован. Было предотвращено распространение огня, отмечает сайт МЧС.

***

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в цехе, расположенном на территории города Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительной информации, пожар произошел в цехе общей площадью около 250 кв.м. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.



Minval.az