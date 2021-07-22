Житель Баку Сабир Атлыханов был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Хызинским районным отделом полиции.

В МВД сообщили, что жительница села Гилязи Ламия Мухтарова пришла в Хызинский районный отдел полиции утром 21 июля и сообщила, что ее супруг С.Атлыханов приехал в село Гилязи, где живут ее родители и пригрозил расправой ей и ее родителям. В то время Л. Мухтарова находилась в родительском доме. Сотрудники РОП немедленно выехали на место происшествия. С.Атлыханов, который ранее был осужден несколько раз, увидев сотрудников полиции, нанес себе ножевые ранения и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.

При задержании у него был изъят нож.

Ведется расследование.

Minval.az