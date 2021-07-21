Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа и подведомственных структур продолжают мероприятия по контролю за соблюдением требований карантинного режима.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Кяпазского районного управления полиции совместно с сотрудниками соответствующих структур, в некоторых Домах торжеств были выявлены нарушения правил и требований карантинного режима.

В отношении руководителей Домов торжеств «Tural» və «Min Bir Gecə» были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях и направлены в суд для рассмотрения. По решению суда эти лица были арестованы в административном порядке на 25 дней.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Низаминского района, было установлено, что в Доме торжеств «Gəncə Palas» состоялась свадебная церемония без внесения информации в соответствующем портале. В отношении руководства ресторана был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд для рассмотрения. По решению суда эти лица были арестованы в административном порядке на 10 дней.

Minval.az