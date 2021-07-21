Водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие в Низаминском районе Баку, скрылся с места происшествия.

Авария произошла на улице Микаила Алиева, сообщает АПА.

Автомобиль марки Jeep, водитель которого пока не известен, врезался в стоящие на обочине автомобили Mercedes и Hyundai. От удара автомобили, в свою очередь, столкнулись Range Rover и Mercedes. Водитель автомобиля Jeep, который стал виновником ДТП, скрылся с места происшествия.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Управления полиции Низаминского района. Назначена автотехническая экспертиза.Принимаются меры по выявлению водителя.

Minval.az