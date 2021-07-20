Во время пожара в многоэтажном жилом доме в Наримановском районе города Баку 2 человека отравились угарным газом.

Об этом сказал в беседе с журналистами заместитель начальника Государственной службы пожарной охраны Акбер Новрузов.

По его словам, более 40 граждан были эвакуированы.

***

В результате пожара в 16-этажном жилом доме, расположенном в Наримановском районе Баку, пострадали 5 человек.

Двое полицейских и военнослужащий Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), спасая жильцов, отравились продуктами горения, пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает «Репорт».

Также были госпитализированы две женщины, отравившиеся дымом.

Их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.



***

Пожар в здании торгового центра «Life Centre» в Баку потушен, информирует АПА.

***

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме в Наримановском районе Баку.

Как сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, в этом здании находится торговый центр «Life Centre».

Сразу после поступления информации на место пожара были вызваны соответствующие силы и средства министерства. По предварительной информации, в шахте здания горит электрический кабель. Тушение пожара продолжается.

Задействованные в тушении пожара пожарные части столкнулись с трудностями из-за беспорядочной парковки автомобилей гражданами у въезда во двор и во дворе жилого дома.

В настоящее время проезд на улицу А.Раджабли на пересечении улиц Ф.Хойского и А.Раджабли ограничен. Ограничения введены из-за пожара в доме на улице А.Раджабли.

Minval.az