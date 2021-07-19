Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с инцидентом с нанесением ножевых ранений в Исмаиллы.

Как сообщил старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Масимов, взяты объяснительные у очевидцев ранения братьев – Илькина и Абузара Тахирли в Исмаиллы, в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье УК 221 (Хулиганство).

Было установлено, что преступление совершил житель города Хафиз Агазаде. Полиция принимает необходимые оперативно-розыскные меры по его задержанию.

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