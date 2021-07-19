Массовое отравление зафиксировано в Барде.

Инцидент произошел на одной из свадебных пиршеств, передает АПА.

Согласно информации, полученной в Бардинской центральной районной больнице, жительница Товузского района Сакина Гасанова 1987 г. р., жители Тертерского района -Мамедли Тукязбан Сеймур гызы 2006 г., Мамедов Сеймур Ташкилат оглу 1970 г. р., жители Бардинского района — Мурадов Джейхун Махьяддин оглу 1974 г. р., Мурадов Эльзамин Гусейн оглу 1999 г. р., Мурадов Махьяддин Гасан оглу 1944 года рождения госпитализированы с диагнозом пищевое отравление.

Бардинский районный отдел полиции оповещен о произошедшем.

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