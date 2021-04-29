В рамках «Декларации о сотрудничестве» стран ОПЕК+ определены производственные квоты Азербайджана на добычу нефти на ближайшие три месяца, говорится в сообщении Министерства энергетики АР.

Так, новые производственные обязательства страны составят 115 тысяч баррелей в мае, 108 тысяч баррелей в июне и 98 тысяч баррелей в июле. Добыча сырой нефти в стране сохранится на уровне 603 тысяч баррелей ежедневно в мае, 610 тысяч баррелей в июне и 620 тысяч баррелей в июле. Таким образом, суточная добыча сырой нефти увеличится на 8 тысяч баррелей в мае, на 7 тысяч баррелей в июне и на 10 тысяч баррелей в июле.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что постепенное увеличение добычи и ослабление сокращений адекватно рыночной ситуации и будет способствовать процессу регулирования, говорится в информации ведомства. В связи с этим для реализации производственных планов Азербайджана в трехмесячном графике складывается благоприятная ситуация.

В то же время, наряду с позитивными тенденциями на рынке нефти, сохранение рисков требует обеспечения роста добычи в рамках запланированных объемов, не превышения квот и выплаты компенсаций.

«Я верю, что приверженность участников к «Декларации о сотрудничестве» и в дальнейшем будет оказывать необходимую поддержку рынку нефти», — сказал Шахбазов.

Minval.az