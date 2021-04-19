Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в I-ом квартале 2021 года составил на сумму $113 млн 198,78 тыс., говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

В январе-марте в Азербайджан импортировано 6 тыс. 452,55 тонн (рост на 30,4%) фармацевтической продукции на $113 млн 198,78 тыс. (рост на 33,1%).

Как сообщалось, в 2020 году в Азербайджан было импортировано 22 тыс. 673,04 тонн (рост от показателя 2019г на 37,2%) фармацевтической продукции на $377 млн 145,01 тыс. (рост на 27,2%).

Minval.az