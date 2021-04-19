Товарооборот между Азербайджаном и США в январе-марте текущего года составил 135,139 миллиона долларов. Это в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету Государственного таможенного комитета, в первом квартале этого года экспорт Азербайджана в США составил 18,315 миллиона долларов. Это в три раза больше, чем в том же квартале 2020 года.

Объем импорта из США составил 116,824 миллиона долларов, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее.

В итоге в первом квартале 2021 сформировалось отрицательное сальдо в 98,508 миллиона долларов, что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Minval.az