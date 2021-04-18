Экспорт хлопка из Азербайджана в январе-феврале 2021 года составил в суммарном выражении 45,175 миллиона долларов, что указывает на рост относительно января-февраля 2020 года на 20,3 процента, или на 7,63 миллиона долларов.

Как говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана, доля этой продукции в общем экспорте Азербайджана увеличилась с 1,16 до 1,62 процента.

При этом в импортных операциях по хлопку за год наблюдается сокращение на 297,43 тысячи долларов (28,7 процента). Так, их объём составил более 737,2 тысячи долларов. Долевое участие данной продукции в общем импорте Азербайджана составило 0,05 процента против 0,06 процента за январь-февраль 2020 года.

В результате за отчетный период объём внешнеторгового оборота хлопка превысил 45,9 миллиона долларов США, что на 19 процентов, или 7,3 миллиона долларов, больше показателя за январь-февраль 2020 года.

Minval.az