Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, введенные США в отношении Турции из-за закупки систем ПВО С-400. Несправедливо вводить санкции против Турции, в то время как некоторые государства-члены НАТО используют аналогичную систему ПВО. Глава государства оценивает данную ситуацию как проявление двойных стандартов и незаконности.

Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал: «Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что эти санкции не будут препятствовать действиям Турции по укреплению ее обороноспособности. Предложения Турции обсудить этот вопрос объективным и политически беспристрастным образом в рамках соответствующей рабочей группы не нашли должного ответа.

Азербайджан поддерживает Турцию, Турция поддерживает Азербайджан, и наши страны всегда рядом друг с другом.

Участие президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Параде Победы в Баку 10 декабря является еще одним примером единства Азербайджана и Турции».

Minval.az