«Мы продолжим поддерживать наших братьев, несмотря на упорство тех, кто противится нашей вечной дружбе с Азербайджаном».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на очередном заседании кабмина.

Президент Турции пригласил некоторые государства региона, обеспокоенные победой Азербайджана, разделить радость с народом, празднующим завершение 30-летнего угнетения.

Эрдоган отметил, что по мере того, как Турция расширяет свое сотрудничество с дружественными странами, в ряде случаев она подвергается несправедливым нападкам: «К сожалению, мы подвергаемся несправедливым обвинениям, когда оказываем поддержку нашим друзьям для построения достойного будущего. Мы не являемся страной, желающей напряженности с соседями, или с каким-либо другим государством. Мы на стороне благополучия всего нашего региона и мира. Но это не должно означать нарушение наших прав, справедливости, суверенитета. Точно так же, как мы никого не трогаем, мы не позволим никому трогать нас. В этом контексте у нас есть многогранная деятельность от Ливии до Восточного Средиземноморья, от Сирии до Кавказа. Эти усилия продолжаются, как в наших собственных интересах, также в интересах наших друзей, которые ждут от нас поддержки. Где есть несправедливость, неправомерность, мы прилагаем усилия для устранения несправедливости, как это было сто лет назад. Наш флаг с полумесяцем и звездой развевается по всем сторонам света — от Газы до Аракана, от Балкан до Карабаха. То, что произошло в Нагорном Карабахе, показало, насколько важна эта решительная борьба нашей страны» (цитата по АПА).

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