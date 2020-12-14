«Из Турции в Азербайджан и наоборот — из Азербайджана в Турцию уже можно совершать поездки без каких-либо препятствий с удостоверением личности. Больше не нужно ехать с заграничным паспортом».

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня на очередном заседании кабинета министров.

Эрдоган отметил, что все соглашения, подписанные между Азербайджаном и Турцией, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя братскими странами: «Наряду с взаимными безвизовыми поездками, я уверен, что наше сотрудничество во всех сферах, включая медиа, инвестиции, оборонную промышленность и инфраструктуру, принесет более успешные результаты. От своего имени и имени всего народа еще раз выражаю признательность за визит в дружественную страну по приглашению моего дорогого брата Ильхама Алиева. Еще раз поздравляю азербайджанских тюрков с победой» (цитата по АПА).

Minval.az