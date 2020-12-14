Президент братской Турции Реджеп Таййип Эрдоган прочел стихотворение, написанное азербайджанским поэтом Ахмедом Джавадом. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Президент братской Турции Реджеп Таййип Эрдоган прочел стихотворение, написанное азербайджанским поэтом Ахмедом Джавадом. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2020/12/14 22:45
Раздел: Азербайджан, Мир
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