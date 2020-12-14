В Тегеране почтили память павших в Отечественной войне азербайджанских военнослужащих.
Мероприятие прошло в конференц-зале мемориального комплекса Шах Абдульазим с участием имама мечети Джума Казыма Сыддыки, помощника спикера парламента ИРИ Хусейна Эмира Абдуллахияна и других официальных лиц.
Выступивший на мероприятии имам Сыддыки отметил, что Карабах – мусульманская земля.
«Поздравляю весь исламский мир с победой в Карабахе. Все кто погибли за освобождение Карабаха – шехиды», — сказал Сыддыки (цитата по Анадолу).
В мероприятии также принимали участие азербайджанские студенты, обучающихся в медресе в городе Кум.