В Тегеране почтили память павших в Отечественной войне азербайджанских военнослужащих.

Мероприятие прошло в конференц-зале мемориального комплекса Шах Абдульазим с участием имама мечети Джума Казыма Сыддыки, помощника спикера парламента ИРИ Хусейна Эмира Абдуллахияна и других официальных лиц.

Выступивший на мероприятии имам Сыддыки отметил, что Карабах – мусульманская земля.

«Поздравляю весь исламский мир с победой в Карабахе. Все кто погибли за освобождение Карабаха – шехиды», — сказал Сыддыки (цитата по Анадолу).

В мероприятии также принимали участие азербайджанские студенты, обучающихся в медресе в городе Кум.

Minval.az