Армения снова нарушила режим прекращения огня и убила четырех азербайджанских солдат в Гадруте. Армения труслива и коварна. В связи с этим желаю нашим святым мученикам милосердия Аллаха.

Террористическая Армения была разгромлена за 44 дня. Наши 2783 мученика пали за независимость. Я надеюсь, настанет день, когда весь Карабах перейдет к своему законному хозяину.

Освобождение 70 процентов Карабаха от армянской оккупации — это победа турков. По сути, эта победа — образец братства, единства и солидарности.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели.

Minval.az