Турция ведет борьбу для обеспечения мира, безопасности и стабильности не только внутри страны, но и во всем регионе. Однако это не значит, что мы позволим нарушать наши права и посягать на суверинитет.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган, слова которого приводит «Анадолу».

«Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации. Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе», — заметил Эрдоган.

«Карабах — это больше не замороженный конфликт, а олицетворение славной победы справедливости над злом. С победой в Нагорном Карабахе на Кавказе началась новая эпоха. После этого в регионе будет создан новый статус-кво, где конфликт заменится миром, напряженность — сотрудничеством, вражда — добрососедством», — отметил президент Турции.

Minval.az