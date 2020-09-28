27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон. В результате военных операций азербайджанской армии на Геранбойском направлении от армянских оккупантов освобождена вершина Муровдаг одноименного горного хребта. От оккупации также освобождено 8 сел в Физули-Джабраильском направлении фронта.

Minval.az ведет хронику событий понедельника, 28 сентября.

12:45. Украина надеется, что события в Карабахе будут разрешатся в ходе переговоров. Украина надеется, что события в Нагорном Карабахе будут разрешатся в ходе переговоров конфликтующих сторон и развиваться мирным путем в дальнейшем.

12:40. Посол США — об эскалации ситуации на линии фронта. Очень надеемся, что стороны смогут вернуться к переговорному процессу для мирного урегулирования конфликта, заявил Эрл Литценбергер.

12:28. Иран призывает к немедленному прекращению огня в Карабахе. Военные действия не могут служить решением конфликта в Карабахе в долгосрочной перспективе, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

12:26. Армения собралась попросить помощи у России. Ереван при необходимости готов обратиться к Москве за новыми поставками российского оружия, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

12:13. Россия призвала «всех игроков к максимальной сдержанности» по ситуации в Карабахе. Сейчас важно быть максимально осторожными, чтобы незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров», — сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

11:59. Вилаят Эйвазов назначен комендантом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение.

11:58. Бакинский аэропорт перешел на ограниченный режим работы. Приостановлены все рейсы «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) по направлению Баку-Нахчыван-Баку, запланированные до 30 сентября включительно. Также отменены авиарейсы AZAL по маршрутам Баку-Лондон-Баку, запланированный на 1 октября, и Баку-Берлин-Баку, запланированный на 2 октября».

11:55. Жители Стамбула вышли на улицы и осудили провокацию Армении против Азербайджана. Сотни жителей турецкого мегаполиса и граждан Азербайджана собрались в районе Кадыкей с флагами двух братских стран.

11:47. Китай призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Карабахе.

11:46. Армяне ударили по главному стратегическому мосту и отделению полиции Тертера.

11:23. Бои в Карабахе: Армения заявила о 200 раненых военных.

11:21. Генерал-майор Маис Бархударов: Идут ожесточенные бои, будем воевать до последней капли крови. Личный состав подразделения, которым я командую, будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и победить», — подчеркнул генерал.

11:20. Генпрокуратура: Число раненых среди гражданского населения достигло 26 человек.

11:09. Ильхам Алиев объявил в Азербайджане частичную мобилизацию.

10:54. Марков раскрыл предложенный Россией Баку и Еревану вариант решения конфликта в Карабахе.

10:47. Додон призвал Азербайджан и Армению остановить огонь.

10:39. Макрон позвонил Ильхаму Алиеву из-за боев в Карабахе.

9:43. Подразделения Азербайджанской Армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Несколько выгодных высот вокруг села Талыш было очищено от оккупационных сил, противник понес большие потери.

9:41. Джейхун Байрамов обсудил с эстонским коллегой новый акт агрессии Армении против Азербайджана.

9:30. МИД: ВС Армении целенаправленно обстреливают мирное население Азербайджана.

9:25. Аргентина призвала Азербайджан и Армению прекратить боевые действия и возобновить переговоры.

9:20. ВС Армении продолжают обстреливать мирное население Азербайджана, есть погибший.

9:16. Греция пообещала Армении содействовать деэскалации конфликта в Карабахе.

8:48. Армения потеряла еще 15 военнослужащих в боях с Азербайджаном. Как отмечают эксперты, Армения раскрыла ничтожную часть своих потерь.

8.32. Подразделения азербайджанской армии продолжают метким огнем уничтожать боевую технику ВС Армении. Уничтожено два танка противника, сообщает Минобороны Азербайджана.

8.22. ВС Армении 28 сентября в утренние часы начали обстрел азербайджанского города Тертер, Минобороны Азербайджана в последний раз предупреждает противника о том, что подразделения азербайджанской армии примут адекватные ответные меры.

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