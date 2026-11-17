Лидер КНДР Ким Чен Ын 15-16 ноября посетил туристическую зону Самчжиён на границе с Китаем. На опубликованных ЦТАК фотографиях он осматривает объекты курорта, в том числе сидя в кресле прямо на заснеженной площадке.

Самчжиён расположен у подножия горы Пэктусан, недалеко от китайской границы. По инициативе Ким Чен Ына город превращают в круглогодичный туристический центр. Здесь строят горнолыжный курорт на склонах горы Пукпхотае, расширяют маршруты для восхождения на Пэктусан, модернизируют аэропорт и туристическую железную дорогу.