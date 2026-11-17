Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал рассказ бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о встрече в Москве в декабре 2017 года, во время которой его заставили выпить большое количество водки у жаркого камина.

Лавров напомнил, что встреча проходила зимой, а самым почетным местом в это время года считается кресло спиной к камину. «Тебе хорошо, тебе тепло», — отметил глава российского МИД.

Он также с иронией предположил, что Джонсон мог прибегнуть к специальным манипуляциям с организмом, чтобы избежать воздействия алкоголя.

«Делают же какие-то манипуляции с организмом, чтобы он отторгал потом спиртное. Кто знает?» — добавил Лавров.

15 ноября Джонсон сравнил встречу с Лавровым во время своего визита в Россию в 2017 году с наказанием в викторианской частной школе. По его словам, попытка наладить отношения с Москвой закончилась «катастрофой». «Он заставил меня выпить огромное количество водки прямо перед очень жарким камином», — рассказал бывший британский премьер в эфире шоу Tres Respuestas.