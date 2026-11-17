Украина направит американской стороне предложения по обмену военнопленными, чтобы добиться его проведения в ближайшие недели, заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, подготовка обмена стала одной из важнейших договоренностей трехсторонней встречи делегаций Украины, России и США в Абу-Даби. Киев уже прорабатывает этот вопрос по каналам разведки. Сроки обмена будут зависеть от действий российской стороны и того, насколько активно американская команда будет вести переговоры с Москвой, подчеркнул президент

«Сегодня вместе с нашей дипломатической командой, руководителями разведки и СБУ, Главнокомандующим ВСУ и участниками переговоров мы также определили приоритеты на следующую встречу в Берлине на этой неделе – с европейскими и американскими партнерами, а также в рамках форматов с россиянами», – написал Зеленский в соцсетях.

Президент также сообщил, что после гуманитарной операции в Олешках Украина предложила провести подобные мероприятия еще в 10 населенных пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Киев намерен обсудить эту инициативу с американскими посредниками.

Кроме того, по словам Зеленского, США согласовали с Москвой расширение трехстороннего формата переговоров за счет европейских участников. К ним должны присоединиться представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши, а также Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.

Украина продолжит координировать действия с европейскими партнерами, чтобы обеспечить полноценное участие Европы в переговорном процессе, подчеркнул президент.

Он добавил, что Киев также согласовал с партнерами дальнейшую работу по ключевым вопросам завершения войны, гарантиям безопасности, установлению прочного мира и послевоенному восстановлению страны. Зеленский уже определил задачи для украинской команды на ближайшие недели.