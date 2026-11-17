Южный Кавказ находится на историческом перепутье и получил реальную возможность окончательно преодолеть десятилетия войн, насилия и вынужденного переселения. Этот шанс на мир необходимо использовать сейчас.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед визитами в Баку и Ереван, пишут немецкие СМИ.

По его словам, смелость и ответственность, проявленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, могут проложить путь к прочному миру. Парафирование мирного соглашения в прошлом году стало важной вехой на этом пути.

Вадефуль отметил, что Германия намерена поддерживать Азербайджан и Армению в реализации шагов по снижению напряженности и достижению мира. Он также подчеркнул потенциал региона для развития торговли, энергетического партнерства и транспортных связей.

Глава МИД Германии добавил, что Россия пытается сохранить свое влияние на Южном Кавказе в ущерб интересам и будущему жителей региона: