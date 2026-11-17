Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим Силами обороны Грузии генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили.

В ходе встречи, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Грузией вносят значительный вклад в расширение и укрепление связей между нашими армиями.

Министр также подчеркнул важность дальнейшего развития военных связей.

Выразив благодарность за тёплый приём и оказанное гостеприимство, генерал-лейтенант Г. Матиашвили отметил необходимость взаимных визитов для расширения военных связей.

На встрече стороны также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.