Военно-политическое руководство агрессора Армении продолжает наносить удары по гражданскому населению, многочисленным домам и гражданским объектам, а также по пунктам хозяйственного назначения, грубо нарушая обязательства, исходящие из Женевских конвенцияй. В качестве целевых территорий выбраны густонаселенные районы — районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры — больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, к настоящему времени было госпитализировано 26 мирных жителей с различными телесными повреждениями. В частности, начиная с 07:00 утра в результате сильного артиллерийского обстрела силами противника центра Тертерского района, а также густонаселенных сел был нанесен значительный ущерб домам жителей села Азадгарагоюнлу Ахмедова Майыла Алескар оглы, Салахова Низами Маджид оглы и Каримова Эльшана Шахмат оглы, нанесены удары по главному стратегическому мосту района и отделению полиции.

Кроме того, в результате обстрела противником гражданских объектов в городе Тертер дом № 10 на улице Э. Сафарова, состоящий из 54 квартир, а также многоквартирный дом № 16 в поселке Ших Арх пришли в аварийное состояние, жители были эвакуированы.

Также в результате интенсивного обстрела со стороны войск страны-агрессора большое количество мелкого и крупного рогатого скота погибло в результате попадания артиллерийских снарядов по вспомогательным постройкам, принадлежащим жителям сел Сахлабад и Юхари Гапанлы Тертерского района Агаеву Бахтияру Рахим оглы и Расмие Гасановой.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные действия, в том числе назначаются соответствующие экспертизы для определения степени тяжести телесных повреждений и размера ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает необходимые меры для привлечения к ответственности в рамках международного права совершивших различные преступления военнослужащих вооруженных сил Армении.

Minval.az