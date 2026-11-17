Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан объявил о намерении покинуть эту должность.

Об этом сообщил телеканал RTE.

«Я ухожу в отставку, потому что выполнял эту работу четыре года, и думаю, что пришло время кому-то новому занять это место», — заявил О’Салливан телеканалу.

Как отмечается, Европейская комиссия уже начала поиски нового кандидата на этот пост.

О’Салливан был назначен спецпосланником ЕС по санкциям в декабре 2022 года. Он отвечал за контроль над соблюдением санкций ЕС против российских товаров и взаимодействие с третьими странами (не входящими в ЕС) для предотвращения обхода ограничительных мер.