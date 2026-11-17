Глава европейской дипломатии Кая Каллас недовольна тем, что ее не включили в состав переговорной группы ЕС по урегулированию войны в Украине, и считает, что именно она должна представлять Евросоюз на этих встречах, сообщает Politico.

«Достаньте договоры и прочтите их. Кто занимается вопросами безопасности и внешней политики?» – заявила Каллас журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о своем отсутствии в делегации.

Она также подчеркнула, что готова выполнять эту работу.

Как отмечает издание, некоторые дипломаты объясняют решение не включать Каллас в переговорную группу ее критикой администрации президента США Дональда Трампа. Другие считают, что это связано с более широкой тенденцией: министры иностранных дел постепенно уступают ведущую роль советникам по национальной безопасности.

Европейские лидеры согласовали состав будущей переговорной группы на саммите в Дублине 13 ноября. В нее вошли представители Еврокомиссии и Евросовета, а также делегаты Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании. Каллас и возглавляемая ею дипломатическая служба ЕС в этот список не попали.

Накануне глава европейской дипломатии заявила, что намерена влиять на содержание переговоров России, США и Украины, несмотря на отсутствие в составе европейской группы.