Ирак восстановил прокачку нефти на экспорт по трубопроводу Киркук – Джейхан в Турцию, остановленную в 2014 году, на первом этапе по нему планируют поставлять 120 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил министр нефти Ирака Басем Мухаммед Худейр, передает агентство INA.

По его словам, прокачку возобновили после завершения технического обслуживания, реконструкции и необходимых испытаний. В дальнейшем экспортную мощность нефтепровода намерены постепенно увеличить до 500 тыс. баррелей в сутки.

Худейр отметил, что запуск маршрута расширит возможности Ирака по экспорту нефти и позволит увеличить доходы.

«Экспорт по северному маршруту позволяет продавать нефть без скидок», – пояснил министр.

Поставки по трубопроводу Киркук – Джейхан прекратились в 2014 году после серии атак боевиков террористической группировки «Исламское государство». В марте 2026 года Ирак уже возобновил поставки нефти с месторождений Киркука в турецкий порт Джейхан, но по другому маршруту – через нефтепровод Иракского Курдистана.