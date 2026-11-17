Военно-транспортный самолет Ан-12, потерпевший крушение в Кемеровской области, мог загореться еще в воздухе из-за неисправности одного из двигателей, сообщает Shot.

По информации издания, после возгорания моторa самолет начал резко терять высоту, опускаясь носом вниз.

Российские СМИ также сообщают, что экипаж запрашивал экстренную посадку, когда самолет преодолел примерно четверть маршрута. Среди других возможных причин катастрофы называют неисправность топливного насоса, утечку топлива с последующим возгоранием двигателя и отказ гидравлической системы.

Тем временем губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что на месте крушения развернули оперативный штаб, работают экстренные службы.



19:12 В результате крушения военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области России погибли 17 человек, находившихся на борту, сообщает SHOT.

Самолет выполнял рейс из Новосибирска в Канск и упал в поле в районе села Ягуново.

Экипаж до последнего пытался увести горящий самолет от жилых домов.

Обломки воздушного судна разбросало в радиусе 500 метров. Опасных грузов на борту не было, разрушений на земле не зафиксировано.

19:12 Самолет потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровской области России. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

«В районе села Ягуново произошло авиационное происшествие. Выехал на место. На месте работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимое содействие. Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами», – написал он.

По данным российским СМИ, потерпевшим крушение самолетом был военный транспортник Ан-12, все члены экипажа – трое человек – погибли.