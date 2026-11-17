Все сотрудники французского полицейского подразделения CRS 8, специализирующегося на подавлении беспорядков, одновременно ушли на больничный в день общенациональных профсоюзных манифестаций, сообщает BFMTV.

Один из полицейских подразделения, пожелавший остаться анонимным, рассказал телеканалу, что среди сотрудников царит «общее чувство недовольства». По его словам, решение всем составом обратиться к врачам именно в этот день стало фактически жестом отчаяния.

«Во время последних четырех демонстраций в Париже мы стояли в оцеплении вокруг площади Нации», – рассказал собеседник телеканала.

Он подчеркнул, что главная задача CRS 8 – нести не статичное дежурство, а быстро выдвигаться и оперативно реагировать на нарушения порядка.

Ранее полицейский профсоюз Un1te сообщил о «массовой волне истощения и гнева» среди сотрудников правоохранительных органов после нескольких месяцев регулярных дежурств на акциях протеста. По данным профсоюза, сотни полицейских оказались измотаны. Во вторник утром в организации подтвердили, что «несколько сотен сотрудников CRS, распределенных по почти десяти ротам, вынуждены обратиться к врачу».