«Наша контрнаступательная операция по предотвращению нападения противника успешно продолжается. Идут ожесточенные бои ».

Об этом говорится в заявлении командующего войсковой частью генерал-майора Маиса Бархударова с линии фронта. Ранее армянская сторона распространила фейк о пленении генерала Бархударова.

«Наша армия обладает высоким боевым духом и с мужеством выполняет задачу по освобождению наших земель от оккупации. Личный состав подразделения, которым я командую, будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и победить», — подчеркнул генерал.

Minval.az