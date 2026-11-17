Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон серьёзно относится к сообщениям о возможной подготовке Ираном атаки на американскую столицу с использованием так называемой «грязной бомбы». Об этом американский лидер сообщил журналистам на полях саммита АСЕАН в Маниле, комментируя публикации о предполагаемых планах Тегерана.

«Мы изучаем этот вопрос», — ответил Трамп.

Он предупредил, что в случае нападения Иран «заплатит такую цену, какой ни одна страна ещё никогда не платила».

При этом президент США выразил надежду, что основания для подобных опасений отсутствуют, подчеркнув, что американская администрация воспринимает эти сообщения крайне серьёзно.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская разведка располагает данными о возможных планах Тегерана применить «грязную бомбу» в Вашингтоне.