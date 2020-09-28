Наш собеседник – экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

— Со вчерашнего дня весь мир наблюдает за военными действиями, развернувшимися на территории Нагорного Карабаха. Азербайджан, используя свое огневое преимущество, ВВС, ведет интенсивный обстрел армянских позиций, изматывая противника, уничтожая подводимые резервы. Такой метод ведения военных действий очень выгоден и менее подвержен потерям, так как враг скоро устанет, сложит оружие, и сядет за стол переговоров.

С политической точки зрения, отмечу следующее: прогнозы многих азербайджанских экспертов о том, что Россия не станет вмешиваться в ситуацию – в том числе и мои собственные прогнозы, — подтвердились.

На данном этапе мы видим, что Пашинян заметался: он звонит лидерам мировых держав, звонит Путину, и мы видим, что желающих вмешаться и поддержать аннексионную политику Армении на оккупированных территориях Азербайджана нет. Следует ожидать шаги в двух направлениях: Армения заявит о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана, но не потому, что она придерживалась каких-то правил, или была верна мирному урегулированию ситуации в рамках переговорного процесса. Такое признание означает фиксацию роли Армении в оккупации территорий. Потому они этого избегали. Но сейчас в угоду политической конъюнктуре в стиле популизма, столь характерного для Пашиняна, я думаю, что этот шаг он все же предпримет. И второй очень важный момент: я считаю, что армянская сторона попытается имитировать военные действия на армяно-азербайджанской границе, даже может быть в районе Нахчывана. Почему? Потому что для них очень важно говорить о том, что они противостоят не только Азербайджану, но и Турции. И как бы в данном контексте Россия не может дистанцироваться от происходящих событий. Такая провокация, я думаю, уже готовится, и в ближайшие дни мы в этом сами убедимся.

— Если Азербайджан и Армения все же сядут за стол переговоров, в этот раз может процесс восстановления справедливости в отношении возвращения наших законных территорий сдвинуться с мертвой точки? Может быть, военные действия, предпринятые Азербайджаном в качестве ответного удара на армянскую террористическую агрессию, послужат, наконец, показательным примером для всего мира. В частности для всех групп?

— Пока звучат призывы к незамедлительному восстановлению переговорного процесса, а, тем не менее, президент Алиев заявил об условиях, необходимых для того, чтобы Азербайджан вернулся за стол переговоров. К сожалению, в наших СМИ не достаточно комментировали это обстоятельство, но я думаю, что все, кому надо – поняли. Президент сказал, что переговоры ему видятся только в одном случае: это обсуждение технических аспектов графика вывода оккупационных войск с оккупированных территорий. Это заявление и означает условие, в рамках которого Азербайджан будет согласен вернуться к переговорному процессу. Поэтому я думаю, что уже сегодня те, кто призывает к возобновлению переговорного процесса, если, конечно же, они действительно хотят возобновить переговорный процесс, а не имитацию переговорного процесса, должны четко дать понять Армении, что она должна освободить оккупированные территории, и что Армения должна взять на себя обязательство придерживаться графика освобождения оккупированных территорий, а именно того самого графика, именуемого «день Х», который рассматривался еще в 1992-м году, кстати. Вот что такое график, который имел ввиду президент Алиев. И уже сегодня Азербайджан посылает эти сигналы, и все кто нас призывает к переговорам, должны четко понимать, при каких условиях Азербайджан вернется к переговорному процессу. Освобождение территорий должно быть по единственным пунктам предстоящих переговоров после которых возможно рассмотрение других вопросов.

— Пашинян мечется из угла в угол, понятно, что Ереван напуган масштабным наступлением наших войск и собственными потерями. И вот он звонит Путину и просит его остановить Баку. А ведь, тем не менее, эта позиция довольно странная, так как отметая напрочь все русское в своей стране, развернувшийся в сторону Запада Пашинян тем не менее, умоляет Россию помочь. Как понимать это циничное лицемерие?

— Я думаю, что Путин ему ответил так: «Я ведь тоже тебе звонил по некоторым вопросам, а ты проигнорировал их». Кризис в отношениях между Пашиняном, его элитой и Москвой – это нынешнее содержание главных событий. Суть именно в этом! Дело в том, что Армения, желающая переметнуться на Запад, почему-то по-прежнему хочет видеть Россию в качестве гаранта безопасности в политике аннексии оккупированных азербайджанских территорий. Естественно, что Россия себя в такой роли не видит. Пару лет назад в политических кругах России бытовала такая фраза: «Армения подобна женщине, которая всякий раз ищете себе нового мужа, а мы почему-то должны еще за ней приглядывать». Армения тогда еще обижалась, а, между прочим, зря. Фраза была как раз– таки в тему. Армянская пророссийская политика была обусловлена тем, что Россия обеспечивала ей потенциал для того, чтобы Армения могла проводить свою агрессивную политику. Но, тем не менее, главным условием для необходимых шагов является освобождение оккупированных территорий вокруг нагорного Карабаха. Думаю, что Пашиняну тоже неоднократно об этом говорили, дескать, освобождай эти территории, других условий просто нет. А он никого не слушал, и теперь, когда попал в трудную ситуацию, начал обзвон мировых лидеров – Макрона, Путина и прочих. Пашинян пожинает плоды своей же политики. Запад тоже не спешит к нему на помощь, они говорят, что не возьмут Армению под свое крыло, не будут инвестировать в армянскую экономику, не станут давать новые технологии, пока Пашинян находится в пророссийском лагере. Кроме того, Запад не согласен с Пашиняном, оккупировавшим территории соседнего государства. Вот истинное содержание сегодняшних процессов и метаний Пашиняна из угла в угол. В принципе, я считаю, что гробы, которые уже начали поступать из Карабаха в Армению, заставят многих сторонников Пашиняна да и самого Пашиняна серьезно подумать о том, что воровать чужие земли в 21-м веке не дозволено никому.

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az