На азербайджано-российской границе пресечена попытка вывоза в Россию автомобильных запчастей с использованием поддельных сопроводительных документов. Общий вес обнаруженного груза превысил 23,6 тонны.

Как сообщает Государственная пограничная служба (ГПС), инцидент произошел на пункте пропуска «Самур».

Автозапчасти были обнаружены при досмотре двух грузовых автомобилей марок Mercedes и Renault. В грузовике Mercedes находилось 9 тонн 200 килограммов продукции, а в Renault — 14 тонн 445 килограммов.

Проверка документов на грузы показала, что водители представили поддельные сопроводительные документы, в которых была изменена страна назначения.

Оба водителя задержаны. По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.