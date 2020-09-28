Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с введенным военным положением на территории Азербайджана временно переходит на ограниченный режим работы. В Азербайджане с 28 сентября введено военное положение.

Так, приостановлены все рейсы «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) по направлению Баку-Нахчыван-Баку, запланированные до 30 сентября включительно. Также отменены авиарейсы AZAL по маршрутам Баку-Лондон-Баку, запланированный на 1 октября, и Баку-Берлин-Баку, запланированный на 2 октября».

Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты, либо вернуть свои деньги.

Кроме того, авиакомпания FlyDubai отменила рейсы по маршруту Дубай-Баку-Дубай, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, авиакомпания «Аэрофлот» — авиарейсы Москва-Баку-Москва на 1 и 4 октября, авиакомпания «Белавиа» — авиарейсы Минск-Баку-Минск на 2 и 4 октября. За дополнительной информацией пассажиры данных отмененных рейсов могут обратиться в указанные авиакомпании.

Minval.az