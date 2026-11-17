Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные нанесли удары по Крымскому мосту в рамках специальной операции Службы безопасности Украины (СБУ) и Генерального штаба ВСУ.

По его словам, подготовка операции продолжалась несколько недель. На заключительном этапе, как заявил Зеленский, применялись, в частности, ракеты «Нептун» и «Фламинго». Украинский лидер также опубликовал кадры атаки.

Зеленский назвал операцию беспрецедентной и поблагодарил СБУ, подразделения Сил обороны, Минобороны и Генштаб ВСУ, а также производителей украинского вооружения. Он заявил, что удары стали ответом на российские атаки по инфраструктуре Украины.