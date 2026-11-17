Иран рассматривает возможность атак на высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с использованием «грязной бомбы» или химического оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки.

По информации источников телеканала, разведка выявила конкретные планы с указанием потенциальных целей и мест атак. При этом признаков того, что нападение готовится непосредственно сейчас, нет. Американские чиновники также расходятся во мнениях относительно способности Тегерана реализовать подобные замыслы.

В Вашингтоне уже провели несколько совещаний по оценке угроз. Кроме того, США изучают данные о возможном применении Ираном химического оружия против американских военных на Ближнем Востоке.

В Белом доме заявили, что отслеживают все потенциальные угрозы, однако на данный момент достоверной информации об угрозе национальной безопасности нет.

Иранская миссия при ООН отвергла обвинения, назвав их ложными и сфабрикованными.