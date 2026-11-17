Когда позднее на этой неделе президент США Дональд Трамп прибудет в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), он в четвёртый раз встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне неожиданной разрядки в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Торговая война 2025 года поставлена на паузу, правительства двух стран объявили о переходе к отношениям «конструктивной стратегической стабильности», а Трамп и Си, к обеспокоенности американских союзников, планируют встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако за внешним благополучием начинают проявляться трещины. Об этом пишет Foreign Affairs.

Сегодня отношения между Вашингтоном и Пекином выглядят совершенно иначе, чем чуть более года назад, когда стороны договорились о перемирии в южнокорейском Пусане. В апреле 2025 года Вашингтон развязал торговую войну, повысив пошлины на китайские товары до уровня свыше 140%. Пекин ответил ограничениями на экспорт редкоземельных металлов, а в октябре пригрозил новыми ограничениями поставок. После того как Трамп быстро пошёл на попятную, лидеры двух стран заключили соглашение в Пусане. Вашингтон обязался ограничить тарифы и приостановить действие положения экспортного контроля, известного как Affiliates Rule, в обмен на отказ Пекина от новых экспортных ограничений на минералы и магниты и восстановление их нормальных поставок в США. Это создало основу для масштабной деэскалации.

С тех пор администрация Трампа демонстрировала заметную уступчивость. Вашингтон удерживал новые пошлины на уровне 12,5%, значительно ниже согласованного с Пекином потолка в 20%. США разрешили поставки передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай и связанным с китайскими компаниями посредническим структурам в Юго-Восточной Азии. Более года ни одна китайская компания не была включена в американский санкционный список Entity List — столь продолжительной паузы не наблюдалось с 2008 года.

Вашингтон также воздерживался от продажи вооружений Тайваню, понизил уровень оборонных контактов с островом, сократил проходы американских военных кораблей через Тайваньский пролив и поставил под сомнение готовность США оказать поддержку Тайваню в случае кризиса. При этом американская администрация ограничивалась сдержанной поддержкой Японии и Филиппин на фоне усиливающегося давления со стороны Китая.

Сам Трамп неоднократно называл Си Цзиньпина «великим лидером» и оказывал ему исключительные знаки внимания. В частности, во время государственного визита китайского лидера в Вашингтон в сентябре Трамп лично встретил его у трапа самолёта — впервые за 60 лет американский президент оказал подобную честь иностранному лидеру.

Пекин оценил такую уступчивость и воспользовался возможностью действовать более решительно. Китайское руководство рассматривает нынешнюю паузу в соперничестве как временное явление, обусловленное растущей мощью КНР и личным восхищением Трампа Си Цзиньпином. Для Пекина это прежде всего возможность выиграть время и укрепить свои позиции перед следующим обострением.

Пока Вашингтон занят войной с Ираном и пытается оправиться от поражения в предыдущем раунде торгового противостояния, Китай ограничивает поставки минералов и магнитов в США, предпринимает меры для сохранения собственных промышленных и технологических преимуществ и усиливает давление на соседние государства. До сих пор Пекину удавалось продвигать свои интересы, практически не сталкиваясь с серьёзным сопротивлением Вашингтона.

Однако Китай рискует переоценить свои возможности. Новый Конгресс, в котором большинство получат демократы, вероятно, будет ограничивать примирительную политику Трампа в отношении Пекина. Одновременно в Вашингтоне нарастает недовольство нежеланием Китая выполнять условия Пусанского соглашения.

Дополнительным источником напряжённости стал скандал вокруг сооснователя Nvidia Дженсена Хуанга, его связей с предполагаемым китайским шпионом и влияния компании на американскую политику экспортного контроля. На фоне этих разоблачений усиливается давление на администрацию по вопросам поставок ИИ-чипов и технологических ограничений. Новые американские меры могут спровоцировать ответные действия Пекина.

Трамп и Си встретятся в Шэньчжэне, а затем вновь в декабре в Майами. Однако срок действия Пусанского соглашения истекает в январе, а на следующий год новых саммитов пока не запланировано. Таким образом, у лидеров остаётся всё меньше времени для продления и укрепления нынешнего перемирия.

Если разрядка рухнет при следующем столкновении интересов Вашингтона и Пекина, Китай окажется лучше подготовленным к конфронтации. Более того, из-за чрезмерной уверенности в собственных силах китайское руководство может проявить большую готовность к эскалации.

Хотя Пекин заинтересован в сохранении нынешнего уступчивого курса Вашингтона как можно дольше, китайские власти убеждены, что одновременно укрепляют свои позиции на случай более конфликтного будущего. Для руководства КНР нынешняя разрядка — не конечная цель, а временная передышка, позволяющая накопить рычаги влияния перед следующим этапом стратегического соперничества и в конечном счёте добиться решающего долгосрочного преимущества.

Влиятельные китайские эксперты рассматривают спокойствие, наступившее после Пусанского соглашения, как тактическое, а не стратегическое явление. Президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо заявил изданию The Paper, что две страны по-прежнему находятся в состоянии «тактического перемирия».

В мае профессор Фуданьского университета У Синьбо в интервью Beijing News отметил: «Если нам удастся обеспечить отношения конструктивной стратегической стабильности на ближайшие три года, это продлит период стратегической стабильности Китая и даст нам время и пространство для развития».

В августе в статье для журнала International Review он подчеркнул, что нынешняя «тактическая стабильность» не является ни устойчивой, ни прочной.

Бывший сотрудник МИД Китая Шэнь Вэйчжун высказался ещё откровеннее: «Чем больше у нас будет времени, тем лучше мы сможем подготовиться к окончательному противостоянию из-за Тайваня или, возможно, к новой торговой войне».

При этом Пекин практически не связывает стабилизацию отношений с доброй волей Вашингтона. В своей августовской статье У Синьбо утверждал, что она стала результатом не изменения американской позиции, а упорной борьбы самого Китая. По его мнению, Соединённым Штатам просто понадобилась передышка.

Директор Центра американских исследований Пекинского университета Ван Юн назвал торговую войну «переломным моментом в соотношении сил». Бывший главный редактор Global Times Ху Сицзинь после промежуточных выборов в США написал в Weibo, что нынешнее равновесие в американо-китайских отношениях является результатом борьбы за превосходство.

В сентябре У Синьбо заявил The Paper, что Вашингтон начал осознавать необходимость относиться к Пекину на равных и с уважением, тогда как сам Китай стал смелее в готовности «обнажить меч».

С точки зрения Пекина, сохранение ограничений на поставки редкоземельных металлов и магнитов может не подорвать нынешнюю паузу в соперничестве, а, напротив, укрепить её, напоминая американскому руководству о рычагах влияния Китая.

Ещё одним важным фактором деэскалации китайские аналитики считают личность Дональда Трампа. По словам Чэнь Дунсяо, его «самобытный и уникальный стиль принятия решений» позволяет единолично сдерживать более жёсткий курс в отношении Китая, за который выступают представители собственной администрации президента и законодатели обеих партий.

«Он зачастую не поддаётся полностью давлению двухпартийной оппозиции и продолжает проводить политику, исходя из собственных суждений», — пояснил эксперт.

В сентябре профессор Фуданьского университета Чжао Минхао написал в сингапурской газете Lianhe Zaobao, что Трамп «восхищается силой и предпочитает взаимодействовать с лидерами могущественных государств». Такая особенность его характера способствует стабилизации отношений с Пекином, одновременно отодвигая американских союзников и партнёров на второй план.

Один из китайских комментаторов из провинции Гуйчжоу утверждал, что среди всех современных президентов США Трамп меньше остальных заботится о Тайване и готов пожертвовать островом ради собственных интересов.

Статья, перепечатанная на сайте Qiushi, главного теоретического журнала Коммунистической партии Китая, уделила особое внимание решению Трампа лично встретить Си Цзиньпина в аэропорту во время его сентябрьского визита. По мнению авторов, этот жест «отражает новое историческое положение китайско-американских отношений».

Однако Пекин обеспокоен тем, что влияние Трампа в ближайшие два года будет ослабевать, а после 2028 года может исчезнуть полностью.

Профессор Центра американских исследований Фуданьского университета Ван Хао заявил Phoenix News, что подход Демократической партии к Китаю не будет «настолько прагматичным и гибким, как у администрации Трампа». После победы демократов на промежуточных выборах аналогичные оценки широко распространились в китайских социальных сетях.

Именно понимание того, что курс Трампа может не пережить его президентство, заставляет Пекин стремиться закрепить нынешние договорённости дипломатическим путём.

Согласно китайскому официальному сообщению, на майском саммите 2026 года Си Цзиньпин заявил, что отношения «конструктивной стратегической стабильности», которые он и Трамп договорились выстраивать, должны определять развитие китайско-американских отношений «в течение следующих трёх лет и в дальнейшем».

Такой временной горизонт был выбран не случайно. Как отметил тогда китайский политолог Чжэн Юннянь, трёхлетний период был «специально рассчитан на президента Трампа» и совпадал с оставшимся сроком его полномочий. Пекин надеется, что достигнутые договорённости будут обязательны и для его преемника.

Если дипломатия не сможет обеспечить продолжение американской политики деэскалации, Китай рассчитывает добиться этого с помощью экономических рычагов давления.

За последний год Пекин использовал предоставленное разрядкой время для укрепления позиций в промышленном и технологическом соперничестве с США. Китай давно стремится сделать остальной мир более зависимым от своей экономики, одновременно сокращая собственную зависимость от внешних партнёров.

Однако за последний год эта стратегия получила новое развитие. Пекин представил целый комплекс мер, направленных на предотвращение утечки промышленных, технологических и научных знаний за пределы страны, чтобы закрепить достигнутые преимущества.

Для удержания иностранных компаний в Китае и ослабления рычагов давления западных государств Госсовет КНР издал постановления №834 и №835. Они фактически создают угрозу расследований, исключения с китайского рынка, запретов на выезд руководителей и возможного уголовного преследования для компаний, которые разрывают связи с китайскими партнёрами или пытаются покинуть страну.

Для сохранения квалифицированных кадров Пекин разрешил вводить ограничения на выезд граждан, которых власти считают потенциальной угрозой промышленной или технологической безопасности. По данным Bloomberg, ведущие специалисты в области искусственного интеллекта и полупроводников, а также члены их семей теперь должны получать разрешение на зарубежные поездки.

Чтобы предотвратить утечку научных разработок, Министерство государственной безопасности КНР предупредило исследователей о необходимости проходить проверки безопасности перед направлением статей в иностранные научные журналы.

Китай также ввёл или предложил новые экспортные ограничения в отношении десятков технологий — от добычи полезных ископаемых и аккумуляторных батарей до моделей искусственного интеллекта и биотехнологий.

Пекин препятствовал передаче оборудования и специалистов в Индию и страны Юго-Восточной Азии, затягивал реализацию совместных аккумуляторных проектов с индийскими компаниями и осложнял планы Apple по переносу производства в Индию.

Кроме того, китайские власти приняли масштабное регулирование, предусматривающее проверку зарубежных инвестиций китайских компаний на соответствие требованиям национальной безопасности. По своему охвату эта система превосходит даже американский механизм контроля за исходящими инвестициями.

Особенно наглядно стратегию укрепления рычагов влияния демонстрирует китайская система лицензирования экспорта редкоземельных металлов.

Для получения лицензии иностранные покупатели обязаны предоставлять списки клиентов, сведения о конечных потребителях и фотографии производственных линий. Это позволяет Пекину изучать зависимость западных компаний от китайских поставок и выявлять уязвимые места, на которые впоследствии можно оказывать давление.

Китай также угрожает использовать эти механизмы против государств, пытающихся защитить свои рынки от наплыва китайской промышленной продукции.

В июле Пекин продемонстрировал способность применять точечные ограничения, запретив поставки китайских товаров двойного назначения 14 европейским компаниям, включая немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Это стало ответом на санкции ЕС, введённые в связи с поддержкой Китаем российского вторжения в Украину.

Парадоксально, но намерение Пекина может заключаться не в разрушении Пусанского соглашения, а в его укреплении. Исходя из убеждения, что демонстрация силы заставляет Вашингтон идти на уступки, Китай, по всей видимости, периодически создаёт дефицит поставок, чтобы напоминать американцам о сохраняющейся зависимости от китайских ресурсов.

Однако такая тактика начинает давать обратный эффект.

Дефицит иттрия, используемого при производстве авиационных двигателей и газовых турбин, уже вынудил некоторых поставщиков приостановить производство. Производители полупроводников сталкиваются с нехваткой скандия.

Всё это усиливает позиции тех, кто убеждён, что Пекин изначально не собирался выполнять условия Пусанского соглашения и что Соединённым Штатам следует начать выходить из договорённостей.

Если Вашингтон придёт к выводу, что Китай намерен использовать редкоземельные металлы в качестве оружия независимо от действий США, аргументы в пользу американской сдержанности могут утратить силу. Вместе с ними может исчезнуть и разрядка, благодаря которой Пекин получил столь ценное для себя время.

Напряжённость нарастает и по другим направлениям.

Обе стороны всё сильнее раздражают односторонние экономические меры и технологические ограничения друг друга, особенно те, которые не были урегулированы в Пусане.

Для Пекина это американские ограничения на импорт, механизмы контроля за зарубежными инвестициями и задержки с выдачей лицензий. Для Вашингтона — китайские меры экспортного контроля и директивы Госсовета КНР.

Конгресс, контролируемый демократами, с меньшей вероятностью будет мириться с политикой Трампа в отношении Китая. Напротив, законодатели могут активизировать расследования китайского шпионажа, операций влияния и возможных злоупотреблений в Министерстве торговли США.

Громкий скандал вокруг Дженсена Хуанга и Nvidia способен стать новым источником противоречий, прежде всего в вопросах искусственного интеллекта и экспортного контроля.

Министерство торговли США уже выпустило новое временное окончательное правило, призванное пресечь контрабандные поставки чипов в Китай и удалённый доступ китайских компаний к американским ИИ-чипам, размещённым в дата-центрах Юго-Восточной Азии.

Представители администрации настаивают, что закрытие лазейки, которой, по утверждению самого Китая, он не пользуется, «не должно вызывать ответных мер».

Однако Пекин вполне может принять ответные меры ещё до вступления новых правил в силу в феврале.

Все эти обстоятельства снижают вероятность серьёзных прорывов на встрече в Шэньчжэне по вопросам закупок, искусственного интеллекта, ядерного оружия или Ирана.

Перемирие, продлённое на прошлой неделе всего на два месяца, официально истекает 10 января. Поэтому предстоящий саммит станет одной из последних возможностей для Трампа и Си Цзиньпина хотя бы заявить о намерении продлить условия Пусанского соглашения и завершить переговоры в декабре, когда китайский лидер прибудет в Майами на саммит G20.

Если Китай продолжит ограничивать поставки редкоземельных металлов и магнитов, а январские переговоры завершатся провалом, две страны могут оказаться втянутыми в новый виток эскалации.

На предстоящие саммиты Си Цзиньпин, возможно, прибудет с более сильными переговорными позициями, чем во время встречи в Пусане. Однако своими действиями он постепенно ставит Вашингтон в положение, при котором у американской стороны остаётся всё меньше возможностей — и, возможно, всё меньше причин — продолжать уступать.