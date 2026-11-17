Европейские союзники США опасаются, что предстоящая встреча лидеров Соединенных Штатов, РФ и Китая Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на саммите АТЭС может привести к заявлениям американского президента, которые пойдут вразрез с интересами Украины и Европы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на европейских чиновников и западных дипломатов.

«Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовы ко всему», – заявил изданию европейский дипломат.

По данным Axios, союзники Вашингтона опасаются, что Трамп может отойти от заранее согласованной повестки и высказать позицию по Украине или Тайваню, которая «противоречат их интересам или создают впечатление, что американский президент поддерживает их главных противников».

Аналогичные опасения выразили и украинские чиновники.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне под председательством главы КНР. Ожидается, что трехсторонняя встреча лидеров США, РФ и Китая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится 19 ноября.