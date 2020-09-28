Военные действия не могут служить решением конфликта в Карабахе в долгосрочной перспективе, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«У конфликта две стороны, и Иран призывает к немедленному прекращению огня. Мы считаем, что ни один региональный конфликт в долгосрочной перспективе не может быть решен военным путем», — сказал он.

По словам Хатибзаде, «к сожалению, основными жертвами с обеих сторон оказываются мирные жители, и необходимо принять все усилия, чтобы положить этому конец».

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