Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября принял заместителя премьер-министра, министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены государственный визит президента в Грузию в апреле этого года, а также визит Квривишвили в республику в прошлом году и ее встреча с главой государства. Отмечалось, что все это способствовало развитию двусторонних отношений.

Гостья передала Алиеву приветствия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Поблагодарив за приветствия, президента попросил передать и его приветствия Кобахидзе.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием основанных на принципах дружбы и добрососедства двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией в различных направлениях.

Было подчеркнуто, что реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные энергетические и транспортные проекты имеют важное значение в более широком региональном контексте.

В ходе беседы была затронута роль взаимных визитов различного уровня в развитии двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения товарооборота, дальнейшего укрепления сотрудничества в области транспортной связности, энергетической, инвестиционной и других сферах.