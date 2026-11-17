Власти Австрии рассматривают возможность лишить гражданства бывшую главу МИД Карин Кнайсль. Миграционный департамент магистрата Вены проверяет, не утратила ли Кнайсль, уехавшая несколько лет назад в Россию, право на гражданство, пишет Kronen Zeitung.

Паспорт Австрии может быть аннулирован, если у его обладателя появилось другое гражданство, а также если гражданин Австрии «работает за границей и его действия наносят ущерб интересам страны».

Ранее сама Кнайсль заявила, что австрийские власти запустили процесс лишения ее гражданства за преподавание в российском вузе. «Если я стану лицом без гражданства, я обращусь к ООН за белым паспортом», — сказала она.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017-2019 годах. В 2018 году на ее свадьбе был Владимир Путин. Тогда подчеркивалось, что это частный визит. Российский президент прибыл на торжество, поздравил молодоженов и станцевал с невестой. После танца Кнайсль сделала перед Путиным глубокий реверанс.