Совет по медиа и вещанию Азербайджана заявил, что распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о введении новых ограничений для религиозных деятелей не соответствует действительности.

В пресс-службе Совета пояснили, что соответствующее требование уже закреплено в законе «О свободе вероисповедания», а Кодекс государственной службы лишь систематизирует действующую норму.

Она предусматривает приостановление профессиональной религиозной деятельности на время работы в государственных органах. При этом речь не идет об ограничениях религиозных убеждений или права на образование – требование касается исключительно тех, кто занимается профессиональной религиозной деятельностью.