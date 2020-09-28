МИД Китая призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе и диалогу.
Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает ТАСС.
МИД Китая призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе и диалогу.
Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает ТАСС.
Дата: 2020/09/28 11:47
Раздел: Мир
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