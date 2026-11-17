Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости возобновления дипломатических контактов с Москвой для поиска путей мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По его словам, для организации переговорного процесса необходимо определить чёткий график и повестку.

Стубб предложил включить в повестку шесть направлений: прекращение огня, гарантии безопасности Украине, территориальную целостность, послевоенное восстановление и процветание, меры укрепления доверия между сторонами и формирование будущей системы безопасности.

На совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером финский лидер также подчеркнул важность диалога с Москвой.

«Нам нужна дипломатия. Если вы не говорите о мире, то у вас никогда не будет мира», — заявил Стубб.

По его мнению, европейским лидерам необходимо вести переговоры с Россией, чтобы добиться мирного разрешения конфликта.