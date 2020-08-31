Первая ракета-носитель турецкого производства успешно запущена на орбиту Земли в рамках проекта MUFS, реализуемого с 2018 года компанией ROKETSAN при поддержке Управления оборонном промышленности Турции.

Аппарат достиг высоты в 130 км.

Ракета успешно преодолела линию Кармана (100 км над уровнем моря), которая условно принимается в качестве верхней границы государств.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил в данной связи, что «Турция соприкоснулась с космосом».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсетях фото орбиты Земли, полученной с отечественной ракеты-носителя.

Проект MUFS планируется завершить к 2025 году. Перед специалистами ROKETSAN поставлена цель создать ракету-носитель, способную вывести на орбиту спутник весом до 100 кг. Причем речь идет об низкой околоземной орбите (400 км и более).

Проект реализуется с опережением графика в 1 год.

Новые технологии выведут Турцию в число лидеров мирового космического рынка, и укрепят позиции страны как в военное, так и в мирное время.

Minval.az