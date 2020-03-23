Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

В частности, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также итальянские власти рассчитывают на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии.

CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.

Minval.az