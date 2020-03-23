Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом. Об этом со ссылкой на официальных представителей тюрьмы, где отбывает наказание продюсер, сообщает алабамская новостная служба CNHI.

Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк, где и у него и подтвердили положительный результат на коронавирус. Эту информацию представители исправительного учреждения сообщили газете Niagara Gazette, издаваемой в нью-йоркском Ниагара-Фолс. Источник Daily Mail также заявил, что тестирование показало коронавирус у Вайнштена и его отправили на карантин.

Собеседники CNHI сообщили, что Вайнштена изолировали в день рождения 19 марта (ему исполнилось 68 лет). В этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного, добавили ее представители.

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